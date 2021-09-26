БЭБ начнет работу с анализа незаконных схем

Новосозданное Бюро экономической безопасности начнет работу с анализа основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, а уже после этого совершит визиты к бизнесу.

Об этом он рассказал на телеканале "Украина 24 ".

"Как работать Бюро экономической безопасности? Не по бизнесу начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее - коррупционное прикрытия, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы" , - рассказал Мельник.

По его словам к бизесу бюро будет тдти только в третью очередь, предъявляя результаты расследований.

Напоминаем:



Верховная Рада на заседании 22 сентября поддержала поправку в закон Украины "О Бюро экономической безопасности" и перенесла конечный срок запуска органа на 2 месяца - до конца ноября.

Председатель Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, как он анонсировал ранее.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначилэкс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Ранее источники ЭП в правительстве и партии "Слуга народа" сообщили, что Кабинет министров выбрал Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.