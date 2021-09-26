БЭБ начнет работу с анализа незаконных схем
Новосозданное Бюро экономической безопасности начнет работу с анализа основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, а уже после этого совершит визиты к бизнесу.
Об этом он рассказал на телеканале "Украина 24 ".
"Как работать Бюро экономической безопасности? Не по бизнесу начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее - коррупционное прикрытия, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы" , - рассказал Мельник.
По его словам к бизесу бюро будет тдти только в третью очередь, предъявляя результаты расследований.
Напоминаем:
Верховная Рада на заседании 22 сентября поддержала поправку в закон Украины "О Бюро экономической безопасности" и перенесла конечный срок запуска органа на 2 месяца - до конца ноября.
Председатель Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, как он анонсировал ранее.
Кабинет Министров своим распоряжением официально назначилэкс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.
Ранее источники ЭП в правительстве и партии "Слуга народа" сообщили, что Кабинет министров выбрал Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.
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