БЕБ почне роботу з аналізу незаконних схем

Новостворене Бюро економічної безпеки розпочне роботу з аналізу основних незаконних схем і їх корупційного прикриття, а вже після цього здійснить візити до бізнесу.

Про це він розповів на телеканалі "Україна 24".

"Як працюватиме Бюро економічної безпеки? Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того "схематозу", який дає бізнесу ті схеми для ухилення від податків.

Виявлення та подолання "схематозу", далі - корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми...

За його словам, БЕБ тільки втретю чергу буде йти до бізнесу і демонструвати результати розслідувань", - розповів Мельник.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 22 вересня підтримала правку до закону України "Про Бюро економічної безпеки" та перенесла кінцевий термін запуску органу на 2 місяці – до кінця листопада.

Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота Бюро може не початися 25 вересня, що він анонсував раніше.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Раніше джерела ЕП в уряді та партії "Слуга народа" повідомили, що Кабінет міністрів обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Його обрали серед трьох фіналістів, яких відібрала конкурсна комісія.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?