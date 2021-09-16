Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов

Unsplash

Цены на газ в Европе после резкого роста накануне опустились ниже 800 долл за тысячу куб.м. - ближайший октябрьский фьючерс на спотовый индекс TTF на газ 16 сентября торгуется на уровне 785 долл за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

При этом, самую низкую цену зафиксировали сразу после открытия биржи - 756 долл за тысячу кубов, потом цена выросла до 853 долл и снова перешла к снижению.

Напоминаем:

Бближайший октябрьский фьючерс на спотовый индекс TTF на газ 15 сентября превысил 5,4 евро за МВт.ч, или 900 долл за тысячу куб и продолжил рост к 964 долл.

Цены на природный газ от начале сентября выросли на около 31%, котировки на главном хабе Европы TTF в Нидерландах 14 сентября установились на уровне 829,21 доллара за тысячу кубометров.

В УЭБ объясняли, что пока Европа не может рассчитывать на добычу, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока. Это усиливает рост цен на рынке.

Кроме того продолжает влиять истощения российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газовый монополист наращивать отказывается.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Экономическая правда