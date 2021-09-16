Ціна на газ в Європі опустилася нижче 800 доларів за тисячу кубів

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Ціни на газ в Європі після різкого росту напередодні опустилися нижче 800 дол за тисячу куб.м. - найближчий жовтневий ф'ючерс на спотовий індекс TTF на газ 16 вересня торгується на рівні 785 дол за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі біржі ICE Futures.

При цьому, найнижчу ціну зафіксували одразу після відкриття біржі - 756 дол за тисячу кубів, потім ціна зросла до 853 дол та знову перейшла до зниження.

Нагадаємо:

Найближчий жовтневий ф’ючерс на спотовий індекс TTF на газ 15 вересня перевищив 5,4 євро за МВт.год, або 900 дол за тисячу куб.м. і продовжив зростання до 964 дол.

Ціни на природний газ від початку вересня зросли на близько 31%, котирування на головному хабі Європи TTF у Нідерландах 14 вересня встановились на рівні 829,21 долара за тисячу кубометрів.

В УЕБ пояснювали, що наразі Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну. Це посилює зростання цін на ринку.

Крім того продовжує впливати виснаження російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Економічна правда