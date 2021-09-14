Цены на газ в сентябре выросли на 30%, уже 830 долларов за тысячу кубометров

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Цены на природный газ от начале сентября выросли на около 31%, котировки на главном хабе Европы TTF в Нидерландах 14 сентября установились на уровне 829,21 доллара за тысячу кубометров.

Об этом говорится в данных YahooFinance.

Так, 14 сентября цена за МВт-ч в TTF составляла 66,1 евро. Если использовать коэффициент 10,62 для перевода с МВт-час в тысячи кубометров, цена достигает 701,98 евро, или 829,21 доллара.

За день она выросла на 7,66% и продолжает повышаться. По сравнению с первым сентября, цены изменились на 31%.

Только 13 сентября цены на газ на хабе TTF выросли до 754 долларов за тысячу кубометров, а на украинском рынке 10 сентября она составляла 22 тысячи гривень.

То есть за один день котировки выросли на 76 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, растут цены на нефть из-за урагана Николас в Техасе и Луизиане (США), который вызывает затопление и аварийные отключения.

Нефть Brent подорожала на 44 цента, или на 0,6%, до 73,95 доллара за баррель. West Texas Intermediate (WTI) добавила 41 цент (+ 0,6%) до 70,86 доллара за баррель.

Напоминаем:

В УЭБ объясняли, что пока Европа не может рассчитывать на добычу, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока. Это усиливает рост цен на рынке.

Кроме того продолжает влиять истощения российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газовый монополист наращивать отказывается.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Экономическая правда