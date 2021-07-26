Еврокомиссия расследует госпомощь французской лотерее

Европейская комиссия начала расследование по делу о государственной помощи в отношении французского лотерейного оператора Française des Jeux (FDJ).

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Комиссия проверит соответствие вознаграждения рыночным условиям и не исключает на данном этапе того, что эта мера могла предоставить неправомерное экономическое преимущество Française des Jeux", - говорится в заявлении.

После частичной приватизации администрацией президента Эммануэля Макрона в 2019 году французское государство предоставило компании FDJ эксклюзивное право на некоторые лотереи и услуги по размещению ставок на спорт.

Взамен FDJ выплатила французскому государству 380 миллионов евро.

После двух жалоб Брюссель обеспокоен тем, что Франция предоставила льготный режим FDJ, ранее находившейся под контролем государства.

Европейская правда