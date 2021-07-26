Єврокомісія розслідує державну допомогу французькій лотереї

Європейська комісія почала розслідування у справі про державну допомогу щодо французького лотерейного оператора Française des Jeux (FDJ).

Про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"Комісія перевірить відповідність винагороди ринковим умовам і не виключає на даному етапі того, що цей захід міг надати неправомірну економічну перевагу Française des Jeux", - йдеться в заяві.

Після часткової приватизації адміністрацією президента Еммануеля Макрона в 2019 році французька держава надала компанії FDJ ексклюзивне право на деякі лотереї та послуги з розміщення ставок на спорт.

Натомість FDJ виплатила французькій державі 380 мільйонів євро.

Після двох скарг Брюссель стурбований тим, що Франція надала пільговий режим FDJ, яка раніше перебувала під контролем держави.

Європейська правда