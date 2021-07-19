Разумков подписал постановление о Бюджетной декларации: что рекомендует Рада

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление "О бюджетной декларации на 2022-2024 годы" с учетом рекомендаций парламентариев, в частности рекомендуют "ввести локализацию в публичных закупках".

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Этим документом парламент принял к сведению бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, утвержденную Кабинетом Министров.

Среди рекомендаций Верховной Рады - увеличение доходов проекта государственного бюджета на 2022 год, развитие экспорта товаров, работ, услуг украинского происхождения и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке путем стимулирования экспортного кредитования.

Парламент рекомендует правительству при подготовке госбюджета на 2022 год обеспечить импортозамещение, учесть меры по привлечению инвестиций в новые производства и развитие промышленности. В частности, делать это в Раде советуют введя локализацию в публичных закупках.

Также рекомендуют обеспечить создание индустриальных парков с налоговыми стимулами, утвердить Стратегию управления государственным долгом на 2022-2023 года и план ее реализации.

Кроме того, в документе говорится о целесообразности пересмотра источников финансирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета, увеличения прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп и увеличения размера минимальной заработной платы.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы - это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

Экономическая правда