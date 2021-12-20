Арахамия допустил расширение "экономического паспорта" для пенсионеров

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает расширение действия "экономического паспорта" украинца на пожилых людей, в частности, старше 70-80 лет.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что инициативу могут также распространить на детей, рожденных ранее 2019 года.

"Конечно, есть за что эту инициативу (об "экономическом паспорте" украинца, – ред) критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента нужно начинать, а потом эту инициативу будут расширять как на других детей, так и на пенсионеров", – сказал он.

В то же время глава фракции отрицает возможность отмены "экономических паспортов".

"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей. Даже если будет экономический кризис. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиняю". Невозможно такое будет сделать", – считает нардеп.

Больше о том, кто получит деньги, откуда их возьмут и хватит ли денег на программу, читайте в статье Экономической правды: Поколение Зе: рожденные при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Напоминаем:

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вскоре на персональном счету каждого несовершеннолетнего украинца будут накапливаться средства за использование и добычу недр страны.

Кроме того, что нужно родиться позже в 2019 году, необходимо выполнить еще два условия: иметь украинское гражданство и проживать на территории Украины в течение последних 5 лет.

Законопроект об экономическом паспорте, внесенный президентом на рассмотрение Рады, предусматривает создание Фонда будущих поколений – государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о введении экономического паспорта.

В команде власти ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).