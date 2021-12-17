Некоторые депутаты "Слуги народа" против запрета в Украине опасного асбеста - Радуцкий

В монобольшинстве есть депутаты, которые выступают против запрета на использование в строительстве асбеста, который ВОЗ признала вредным материалом.

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 15 декабря заявил глава комитета Михаил Радуцкий.

"Очень большие лоббистские силы из некоторых соседних северных стран сегодня хотят не принять этот закон о запрете асбеста, я вам скажу – даже в монобольшинстве есть депутаты, которые говорят: "как это так запретить?", – заявил он.

"Мы поддержали этот законопроект и все видели, что асбест нужно запретить, мы все это согласовывали и мы полностью соглашаемся, что такие вредные вещества не должны использоваться", – добавил он.

Ранее ЭП писала, что правительственная делегация Казахстана пыталась убедить украинских чиновников не запрещать асбест, несмотря на то, что депутаты уже проголосовали в первом чтении за законопроект №4142, который в том числе содержит нормы по запрету асбеста.

Со слов главы правления АО "Костанайские минералы" Эрбола Нурхожаева стало известно, что тогда казахстанские власти лоббировали интересы возглавляемой им компании.

Как известно, в начале года в Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект №4142, которым запрещается использование асбеста.

Ранее Радуцкий также отмечал, что принятие нормы о запрете асбеста пытается сорвать группа лоббистов, в том числе со стороны Казахстана.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем письма с требованиями устранить норму, запрещающую асбест. У нас даже есть письмо из посольства Казахстана", – говорил он в интервью "Интерфакс-Украина".

По данным ВОЗ, все виды асбеста опасны для здоровья, ведь при попадании в организм могут вызвать рак и другие заболевания.

Отказ от хризотилового асбеста – одно из обязательств Украины перед ЕС. Этот вопрос регулируется директивой Совета ЕС. Подписав соглашение об ассоциации, украинская сторона обязалась имплементировать эти правила.

Подробнее читайте об этом в тексте: Откажется ли Украина наконец от опасного асбеста?

Экономическая правда