Некоторые депутаты "Слуги народа" против запрета в Украине опасного асбеста - Радуцкий
В монобольшинстве есть депутаты, которые выступают против запрета на использование в строительстве асбеста, который ВОЗ признала вредным материалом.
Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 15 декабря заявил глава комитета Михаил Радуцкий.
"Очень большие лоббистские силы из некоторых соседних северных стран сегодня хотят не принять этот закон о запрете асбеста, я вам скажу – даже в монобольшинстве есть депутаты, которые говорят: "как это так запретить?", – заявил он.
"Мы поддержали этот законопроект и все видели, что асбест нужно запретить, мы все это согласовывали и мы полностью соглашаемся, что такие вредные вещества не должны использоваться", – добавил он.
Ранее ЭП писала, что правительственная делегация Казахстана пыталась убедить украинских чиновников не запрещать асбест, несмотря на то, что депутаты уже проголосовали в первом чтении за законопроект №4142, который в том числе содержит нормы по запрету асбеста.
Со слов главы правления АО "Костанайские минералы" Эрбола Нурхожаева стало известно, что тогда казахстанские власти лоббировали интересы возглавляемой им компании.
Как известно, в начале года в Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект №4142, которым запрещается использование асбеста.
Ранее Радуцкий также отмечал, что принятие нормы о запрете асбеста пытается сорвать группа лоббистов, в том числе со стороны Казахстана.
"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем письма с требованиями устранить норму, запрещающую асбест. У нас даже есть письмо из посольства Казахстана", – говорил он в интервью "Интерфакс-Украина".
По данным ВОЗ, все виды асбеста опасны для здоровья, ведь при попадании в организм могут вызвать рак и другие заболевания.
Отказ от хризотилового асбеста – одно из обязательств Украины перед ЕС. Этот вопрос регулируется директивой Совета ЕС. Подписав соглашение об ассоциации, украинская сторона обязалась имплементировать эти правила.
Подробнее читайте об этом в тексте: Откажется ли Украина наконец от опасного асбеста?
Экономическая правда
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