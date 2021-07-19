Разумков підписав постанову щодо Бюджетної декларації: що рекомендує Рада

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки" з урахуванням рекомендацій парламентарів, зокрема рекомендують "запровадити локалізацію у публічних закупівлях".

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Цим документом парламент взяв до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, затверджену Кабінетом Міністрів.

Серед рекомендацій Верховної Ради – збільшення доходів проєкту державного бюджету на 2022 рік, розвиток експорту товарів, робіт, послуг українського походження та підвищення їхньої конкурентоспроможности на світовому ринку шляхом стимулювання експортного кредитування.

Парламент рекомендує уряду під час підготовки держбюджету на 2022 рік забезпечити імпортозаміщення, врахувати заходи з залучення інвестицій у нові виробництва і розвиток промисловости. Зокрема, робити це у Раді радять шляхом запровадження локалізації у публічних закупівлях.

Також рекомендують забезпечити створення індустріальних парків з податковими стимулами, затвердити Стратегію управління державним боргом на 2022-2023 та план її реалізації.

Крім того, у документі йдеться про доцільність перегляду джерел фінансування та напрямів використання спеціального фонду державного бюджету, збільшення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки – цей документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Економічна правда