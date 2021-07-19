ЕС призвал Китай принять меры против преступной киберактивности с его территории

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Евросоюз решительно осудил злонамеренную киберактивность, которая осуществляется с территории Китая, и призвал китайские власти не позволять хакерам использовать свою территорию для совершения преступлений.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет "Европейская правда".

"Сегодня ЕС и его государства-члены вместе с партнерами проявляют злонамеренную киберактивность, которая существенно повлияла на нашу экономику, безопасность, демократию и общество в целом. ЕС и его государства-члены считают, что это злонамеренная киберактивность была совершена с территории Китая", - сказано в заявлении.

Боррель отметил, что использование сервера Microsoft Exchange подорвало безопасность и целостность тысяч компьютеров и сетей по всему миру, в том числе в государствах-членах и учреждениях ЕС.

"Это безответственное и вредное поведение привело к рискам для безопасности и значительным экономическим потерям для наших государственных учреждений и частных компаний, а также продемонстрировало значительные побочные и системные последствия для нашей безопасности, экономики и общества в целом", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что ЕС также обнаружил вредоносную киберактивность, нацеленную на государственные учреждения и политические организации в ЕС и государствах-членах, а также на ключевые европейские отрасли.

Эта деятельность может быть связана с хакерскими группами, известными как Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31, и могла проводиться с территории Китая с целью кражи интеллектуальной собственности и шпионажа.

"Евросоюз и его государства-члены решительно осуждают эту злонамеренную киберактивность, которая осуществляется вопреки нормам ответственного поведения государств, одобренными всеми государствами-членами ООН.

Мы продолжаем призывать китайские власти соблюдать эти нормы и не позволять использовать свою территорию для злонамеренной кибердеятельности", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС.

Европейская правда