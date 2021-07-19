ЄС закликав Китай вжити заходів проти злочинної кіберактивності з його території
Євросоюз рішуче засудив зловмисну кібердіяльність, яка здійснюється з території Китаю, і закликав китайську владу не дозволяти хакерам використовувати свою територію для здійснення злочинів.
Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише "Європейська правда".
"Сьогодні ЄС і його держави-члени разом з партнерами виявляють зловмисну кібердіяльність, яка суттєво вплинула на нашу економіку, безпеку, демократію і суспільство в цілому. ЄС та його держави-члени вважають, що ця зловмисна кібердіяльність була вчинена з території Китаю", - сказано у заяві.
Боррель наголосив, що компроментація і використання сервера Microsoft Exchange підірвало безпеку і цілісність тисяч комп'ютерів і мереж по всьому світу, в тому числі в державах-членах і установах ЄС.
"Ця безвідповідальна і шкідлива поведінка призвела до безпекових ризиків і значних економічних втрат для наших державних установ і приватних компаній, а також продемонструвала значні побічні і системні наслідки для нашої безпеки, економіки і суспільства в цілому", - наголосив Боррель.
Він наголосив, що ЄС також виявив шкідливу кібердіяльність, націлену на державні установи і політичні організації в ЄС і державах-членах, а також на ключові європейські галузі.
Ця діяльність може бути пов'язана з хакерськими групами, відомими як Advanced Persistent Threat 40 і Advanced Persistent Threat 31, і могла проводитися з території Китаю з метою крадіжки інтелектуальної власності і шпигунства.
"Євросоюз та його держави-члени рішуче засуджують цю зловмисну кібердіяльність, яка здійснюється всупереч нормам відповідальної поведінки держав, схваленими усіма державами-членами ООН.
Ми продовжуємо закликати китайську владу дотримуватися цих норм і не дозволяти використовувати свою територію для зловмисної кібердіяльності", - йдеться у заяві верховного представника ЄС.
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