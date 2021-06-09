WOG и YASKRAVA предоставят фиксированные скидки водителям UBER

На днях состоялось знаковое событие на рынке пассажирских перевозок Украины. Лучшие представители отрасли объединились для создания комфортных и выгодных условий для сообщества водителей в Украине.

Международный лидер, компания Uber, благодаря усилиям программы лояльности от Yaskrava, которая является неотъемлемой частью Uber Pro и интегрирована в водительское приложение Uber, а также благодаря профессионалам из команды сети АЗК WOG, создали уникальный и эффективный проект для всех водителей-партнеров Uber в Украине.

Философия YASKRAVA заключается в обеспечении эффективными и мгновенными скидками "сразу в чек" во всех сферах жизни водителя. Начиная от скидок на новые авто от известных автопроизводителей и заканчивая лучшими условиями на приобретение качественного топлива в сетях АЗК.

Так, водители, которые пользуются приложением UBER, кроме скидки на топливо, имеют возможность приобрести кофе и горячий бутерброд в WOG Cafe, заплатив на 10 грн меньше.

А также действует скидка в размере 7% на товары из WOG Market.

Кроме того, благодаря сотрудничеству компаний, все водители-партнеры UBER вместе со скидкой от WOG получат дополнительный cash back до 5% при оплате картой monobank.

"Мы даем клиентам качество и удобство по всем направлениям – топливо, сервис, блюда и напитки, различные сопутствующие товары, которые могут понадобиться в дороге. Поэтому, убеждены, что функция с дополнительной выгодой от WOG, которую получат партнеры-водители UBER, будет пользоваться популярностью. Водители всегда смогут заправить свой автомобиль качественным топливом по выгодным ценам, а также вкусно и недорого перекусить", - отметили в пресс-службе сети АЗК WOG.

"Лучшим маркером качества товаров и услуг в автомобильной сфере всегда были водители, которые ездят больше. Путем проб и ошибок, они исторически всегда использовали только наиболее качественное и одновременно эффективное в своей жизни и труде. Поэтому логичным выбором для всего сообщества Uber в Украине – стала сеть АЗК WOG, услуги которой интегрированы сразу в программу лояльности YASKRAVA и доступны для 100% водителей-партнеров Uber", - говорят в YASKRAVA UBER PRO.

Справка:

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины.

WOG является крупнейшей украинской монобрендовой сетью АЗК на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG – исключительно импортного производства, и соответствуют стандарту Евро-5.

Поставки осуществляются из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран.

Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET. Собственники сети WOG – Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.