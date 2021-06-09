WOG та YASKRAVA нададуть фіксовані знижки водіям UBER

Днями відбулась знакова подія на ринку пасажирських перевезень України. Найкращі представники галузі об’єднались для створення комфортних і вигідних умов для спільноти водіїв в Україні.

Міжнародний лідер, компанія Uber, завдяки зусиллям програми лояльності від Yaskrava, що є невід’ємною частиною Uber Pro та інтегрована в водійський додаток Uber, та дякуючи професіоналам з команди мережі АЗК WOG, створили унікальний та ефективний проєкт для всіх водіїв-партнерів Uber в Україні.

Філософія YASKRAVA полягає в забезпеченні ефективними та миттєвими знижками "одразу в чек" в усіх сферах життя водія. Починаючи від знижок на нові авто у відомих автовиробників та закінчуючи найкращими умовами на придбання якісного пального в мережах АЗК.

Так, водії, які користуються додатком UBER, окрім знижки на пальне, мають можливість придбати каву та гарячий бутерброд у WOG Cafe, заплативши на 10 грн менше. А також діє знижка розміром 7% на товари з WOG Market.

Окрім того, завдяки співпраці компаній, всі водії-партнери UBER разом зі знижкою від WOG отримають додатковий cash back до 5% при оплаті картою monobank.

"Ми даємо клієнтам якість та зручність в усіх напрямках – пальне, сервіс, страви та напої, різні супутні товари, які можуть знадобитися під час подорожі. Тому, переконані, що функція з додатковою вигодою від WOG, яку отримуватимуть водії-партнери UBER, користуватиметься популярністю. Водії завжди зможуть заправити своє авто якісним пальним за вигідними цінами, а також смачно та недорого перекусити", - говорить WOG.

"Найкращим маркером якості товарів і послуг в автомобільній сфері, завжди були водії, що їздять найбільше. Шляхом спроб та помилок, вони історично завжди використовували тільки найякісніше і одночасно ефективне в своєму житті та праці.

Тож логічним вибором для всієї спільноти Uber в Україні - стала мережа АЗК WOG, послуги якої інтегровані одразу у програму лояльності YASKRAVA і доступні для 100% водіїв-партнерів Uber", - говорить YASKRAVA UBER PRO.

Довідка:

Мережа автозаправних комплексів WOG нараховує близько 500 об'єктів у всіх областях України.

WOG є найбільшою українською монобрендовою мережею АЗК на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Всі нафтопродукти в мережі WOG – виключно імпортного виробництва, і відповідають стандарту Євро-5.

Поставки здійснюються з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Компанія активно розвиває супутні сервіси та послуги, зокрема, мережу WOG CAFE і WOG MARKET.

Власники мережі WOG – Степан Івахів, Сергій Лагур, Софія Єремеєва і Роман Єремеєв.