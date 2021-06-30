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В Киев снова не пускают грузовики

Среда, 30 июня 2021, 16:30
 
фото: УНИАН

30 июня в столице ограничили движение большегрузного транспорта в связи с жаркой погодой.

Источник: патрульная полиция в Telegram

Дословно: "30 июня с 15:00 ограничили въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С".

Детали: Отмечается, что ограничения осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений обещают сообщить позже.

Украинская правда

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Киев авто

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