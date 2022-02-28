Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует
Понедельник, 28 февраля 2022, 12:14
В КГГА рассказали, как работают автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты.
Об этом сообщает официальный канал КГГА в Telegram.
Автобусные маршруты:
- №2 – от ул. Булгакова до ул.Шолуденко
- №21 – от ул. Милославской к ж.м Радужный
- №35 – от ул. Подлипка др. ул.Урловской
- №54 – от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака
- №73 – ул. Милославской до просп. Шухевича
- №101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
- №51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)
- №55 - через Южный мост (мост Патона закрыт)
- №114 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
- №64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой
- №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
- №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
- №118 – от Политехнического института – до г. Патона
Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Троллейбусные маршруты
Организована работа: троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),
- №1 – от ул. Маршальской до Лыбидской
- №11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1
- №12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская
Движение других маршрутов временно не производится.
Трамвайные маршруты:
- Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.
- Работа других маршрутов приостановлена.
Просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua