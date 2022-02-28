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Киевский наземный транспорт: по каким маршрутам курсирует

Понедельник, 28 февраля 2022, 12:14

В КГГА рассказали, как работают автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты.

Об этом сообщает официальный канал КГГА в Telegram.

Автобусные маршруты:

  • №2 – от ул. Булгакова до ул.Шолуденко
  • №21 – от ул. Милославской к ж.м Радужный
  • №35 – от ул. Подлипка др. ул.Урловской
  • №54 – от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака
  • №73 – ул. Милославской до просп. Шухевича
  • №101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
  • №51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)
  • №55 - через Южный мост (мост Патона закрыт)
  • №114 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
  • №64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой
  • №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
  • №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
  • №118 – от Политехнического института – до г. Патона

Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Троллейбусные маршруты

Организована работа: троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),

  • №1 – от ул. Маршальской до Лыбидской
  • №11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1
  • №12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты:

  • Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.
  • Работа других маршрутов приостановлена.

Просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

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Киев транспорт

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