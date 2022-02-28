Столичный метрополитен работает в режиме перевозок: как курсируют поезда

В КГГА рассказали, как курсируют поезда в киевском метро.

Об этом сообщает официальный канал ведомства в Telegram.

🔴Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет"

🔵Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".

🟢Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

При этом ориентировочный интервал движения: 40 минут.

В КГГА обратили внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости.

Станции метро также продолжают работать как укрытие.

Просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Экономическая правда