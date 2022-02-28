Столичный метрополитен работает в режиме перевозок: как курсируют поезда
В КГГА рассказали, как курсируют поезда в киевском метро.
Об этом сообщает официальный канал ведомства в Telegram.
🔴Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет"
🔵Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".
🟢Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".
При этом ориентировочный интервал движения: 40 минут.
В КГГА обратили внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости.
Станции метро также продолжают работать как укрытие.
Просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
Экономическая правда
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