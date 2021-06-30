До Києва знову не пускають вантажівки

Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом Що змінюється, як працюватиме механізм продажу ріллі та що треба знати покупцям і продавцям, щоб не потрапити в халепу.

Олігархи в законі. Кого хоче "розкуркулити" Зеленський Президент з командою зробили перші кроки для деолігархізації країни. Що саме вони передбачають і чи спрацюють вони взагалі?