"Ланет" подключает интернет в бомбоубежищах и укрытиях отдельных районов Киева
Сеть "Ланет" заявила, что подключает интернет в бомбоубежищах и укрытиях отдельных районов Киева при наличии технической возможности.
Об этом сообщает пресс-служба провайдера Facebook.
"Как выяснить возможность подключения:
- написать нам в приватные сообщения
- проверить на сайте, выбрав улицу и номер дома – https://www.lanet.ua/map.
Отмечаем, что мы организовываем исключительно закрытые точки доступа. Ведь российские кафиры могут подключаться к открытым точкам доступа Wi-Fi", - объясняют в компании.
Если по вашему адресу отсутствует техническая возможность подключения, но бомбоубежище или укрытие находится в пределах покрытия провайдера, просят обратиться к техподдержке частным сообщением.
"Наши специалисты проверят возможность проведения интернета из соседних домов", - добавили в "Ланете".
Экономическая правда
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