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"Ланет" подключает интернет в бомбоубежищах и укрытиях отдельных районов Киева

Вторник, 1 марта 2022, 16:43

Сеть "Ланет" заявила, что подключает интернет в бомбоубежищах и укрытиях отдельных районов Киева при наличии технической возможности.

Об этом сообщает пресс-служба провайдера Facebook.

"Как выяснить возможность подключения:

  • написать нам в приватные сообщения
  • проверить на сайте, выбрав улицу и номер дома – https://www.lanet.ua/map.

Отмечаем, что мы организовываем исключительно закрытые точки доступа. Ведь российские кафиры могут подключаться к открытым точкам доступа Wi-Fi", - объясняют в компании.

Если по вашему адресу отсутствует техническая возможность подключения, но бомбоубежище или укрытие находится в пределах покрытия провайдера, просят обратиться к техподдержке частным сообщением.

"Наши специалисты проверят возможность проведения интернета из соседних домов", - добавили в "Ланете".

Экономическая правда

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