Банки увеличивают кредитование и сохраняют высокие доходы – НБУ

Финансовый сектор прошел кризисный период без значительных потерь и пока остается высокодоходным, также увеличиваются объемы кредитования.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности от НБУ.

Восстановление экономики продолжается благодаря высокому внутреннему спросу и благоприятным условиям на внешних рынках. Возобновляется интерес иностранных инвесторов к долгам украинских эмитентов.

Однако в регуляторе отметили, что волатильность мировых рынков капитала и паузы в сотрудничестве с международными финансовыми организациями создают определенные риски для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования внешних долгов.

Реальный сектор восстанавливается неравномерно, впрочем спрос на кредитные ресурсы постепенно увеличивается. Государственные программы кредитования стимулируют рост кредитных портфелей малых и средних заемщиков.

Заметно ускоряющиеся темпы роста кредитования населения. Сегмент необеспеченного кредитования формирует основу портфеля, имеет самую высокую доходность и высокие кредитные риски по сравнению с другими банковскими продуктами.

Повышение весов риска по этим активам с текущих 100% до 150% к концу 2021 года создаст запас капитала на случай неожиданных убытков от возможной недооценки банками кредитных рисков этого сегмента.

Ряд банков активно наращивает ипотечные портфели. Высокие темпы роста ипотеки могут храниться длительное время, учитывая низкий - менее 1% ВВП - текущий уровень проникновения ипотечного кредитования.

Влияние коронакризиса на качество кредитов оказалось значительно слабее, чем ожидал НБУ. Расходы на формирование резервов в 2020 году выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом, однако существенно не повлияли на прибыльность сектора.

Результаты оценки качества активов подтвердили соответствие сформированных резервов реализованным и ожидаемым кредитным убыткам, добавили в регуляторе.

Также сектор сохраняет высокую доходность, наращивание операций увеличило чистый процентный доход. В дальнейшем банки будут вынуждены приспособиться к работе в условиях низкой процентной маржи. Потенциал удешевления фондирования почти исчерпан, а снижение ставок по кредитам будет продолжаться.

Доходы банков с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы, существенно снизились в 2021 году, отметили в НБУ. Среднее значение достаточности капитала банков более чем вдвое превышает регуляторный минимум.

Экономическая правда