Два банка запустили торговлю акциями: во что уже инвестировали украинцы

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Проект Monobank от Universal и Альфа банк российского бизнесмена Михаила Фридмана отчитываются о первых результатах торговли акциями.

Первым торговлю акциями запустил Альфа банк Фридмана в начале декабря. Первый месяц – в тестовом режиме. С момента полноценного запуска общий объем торгов акциями составил более 76 млн грн, сообщает пресс-служба банка.

Наибольшей популярностью среди клиентов были акции Apple, Intel, Coca-Cola, Pfizer, СSX и Microsoft. В банке работают над расширением перечня акций, доступных к торгам в приложении.

В банке рассказали также о среднем портфеле инвестора: он состоит из акций 3-4 компаний на сумму около 50 тысяч грн.

Несмотря на то, что Monobank анонсировал запуск торговли акциями в июле прошлого года, услугу проекта удалось запустить другими. С 24 января инвестиционное приложение Mono invest работает в тестовом режиме по приглашению.

С тех пор в приложении появилось более 9 тысяч клиентов-инвесторов, рассказал ЭП соучредитель проекта Олег Гороховский. На 1 февраля, то есть через неделю с начала работы, портфель акций составил 1,8 млн долларов (около 50 млн грн).

Среди компаний, акции которых пользуются наибольшим спросом, у Mono выделили Lumen Technologies. Акции Lumen являются одними из самых дешевых, так что пользователи на них могли испытывать сервис.

Второй по популярности является Apple, как и в случае с Альфа банком. Также пользователи инвестировали в American Airlines и биржевой инвестфонд Vanguard S&P 500.

Первая четверка не изменилась с момента запуска приложения, заметил Гороховский.

Детальнее о том, как будет работать торговля акциями западных компаний в банках Украины и почему следует быть осторожными с такими инвестициями читайте в статье Ярослава Винокурова: Акции Apple, Facebook и Amazon в смартфоне: как и через кого купить акции иностранных компаний и какие риски

Напоминаем:

НКЦБФР, комментируя запуск рядом украинских компаний проектов по операциям с иностранными акциями, заявила о необходимости соблюдения всех норм украинского законодательства.

Первый украинский международный банк Рината Ахметова работает над упрощением возможности покупки акций иностранных компаний для своих клиентов.

Экономическая правда