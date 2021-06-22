Банки збільшують кредитування та зберігають високі прибутки – НБУ

Фінансовий сектор пройшов кризовий період без значних втрат і наразі залишається високоприбутковим, також збільшуються обсяги кредитування.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність від НБУ.

Відновлення економіки триває завдяки високому внутрішньому попиту та сприятливим умовам на зовнішніх ринках. Відновлюється інтерес іноземних інвесторів до боргів українських емітентів.

Проте у регуляторі зазначили, що волатильність світових ринків капіталу та паузи у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями створюють певні ризики для фінансування дефіциту бюджету та рефінансування зовнішніх боргів.

Реальний сектор відновлюється нерівномірно, втім попит на кредитні ресурси поступово збільшується. Державні програми кредитування стимулюють зростання кредитних портфелів малих та середніх позичальників.

Помітно прискорюються темпи зростання кредитування населення. Сегмент незабезпеченого кредитування формує основу портфеля, має найвищу прибутковість і вищі кредитні ризики порівняно з іншими банківськими продуктами.

Підвищення ваг ризику за цими активами з поточних 100% до 150% до кінця 2021 року створить запас капіталу на випадок неочікуваних збитків від можливої недооцінки банками кредитних ризиків цього сегмента.

Низка банків активно нарощує іпотечні портфелі. Високі темпи зростання іпотеки можуть зберігатися тривалий час, зважаючи на низький – менше 1% ВВП – поточний рівень проникнення іпотечного кредитування.

Вплив коронакризи на якість кредитів виявися значно слабшим, ніж очікував НБУ. Витрати на формування резервів у 2020 році зросли вдвічі порівняно з попереднім роком, проте суттєво не вплинули на прибутковість сектору.

Результати оцінки якості активів підтвердили відповідність сформованих резервів реалізованим та очікуваним кредитним збиткам, додали у регуляторі.

Також сектор зберігає високу прибутковість, нарощення операцій збільшило чистий процентний дохід. Надалі банки змушені будуть пристосуватися до роботи в умовах нижчої процентної маржі. Потенціал здешевлення фондування майже вичерпано, а зниження ставок за кредитами триватиме.

Доходи банків із запасом покривають операційні витрати та відрахування в резерви, що суттєво знизилися у 2021 році, зазначили в НБУ. Середнє значення достатності основного капіталу банків більш як удвічі перевищує регуляторний мінімум.

Економічна правда