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СНБО одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Пятница, 18 июня 2021, 18:25
 

Совет нацбезопасности и обороны на заседание 18 июня одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

"Первым вопросом был заслушан доклад вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и одобрена стратегия развития оборонно-промышленного комплекса. Стратегия разработана в рамках выполнения указа президента от 14 сентября 2020 года", - сказал Данилов.

По его словам, в стратегии, в частности, закладываются такие направления, как совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

"Стратегия предусматривает создание агентства оборонных технологий и внедрения инновационных проектов и развитие критических технологий в соответствии с наилучшими практиками", - добавил он.

Напомним:

Госконцерн "Укроборонпром" ожидает, что на этой неделе СНБО одобрит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

На заседании Кабмина 14 апреля была одобрена стратегия развития оборонно-промышленного комплекса - она определяет реформы и приоритеты госполитики в оборонной промышленности.

Экономическая правда

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СНБО Укроборонпром

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