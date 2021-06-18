СНБО одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Совет нацбезопасности и обороны на заседание 18 июня одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

"Первым вопросом был заслушан доклад вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и одобрена стратегия развития оборонно-промышленного комплекса. Стратегия разработана в рамках выполнения указа президента от 14 сентября 2020 года", - сказал Данилов.

По его словам, в стратегии, в частности, закладываются такие направления, как совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

"Стратегия предусматривает создание агентства оборонных технологий и внедрения инновационных проектов и развитие критических технологий в соответствии с наилучшими практиками", - добавил он.

Напомним:

Госконцерн "Укроборонпром" ожидает, что на этой неделе СНБО одобрит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

На заседании Кабмина 14 апреля была одобрена стратегия развития оборонно-промышленного комплекса - она определяет реформы и приоритеты госполитики в оборонной промышленности.

Экономическая правда