РНБО схвалила стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 18 червня схвалила стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання.

"Першим питанням була заслухана доповідь віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і схвалена стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу. Стратегія розроблена у рамках виконання указу президента від 14 вересня 2020 року", - сказав Данілов.

За його словами, у стратегії, зокрема, закладаються такі напрямки, як удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО.

"Стратегія передбачає утворення агенції оборонних технологій та впровадження інноваційних проєктів, та розвиток критичних технологій відповідно до найкращих практик", - додав він.

Нагадаємо:

Держконцерн "Укроборонпром" очікує, що цього тижня РНБО схвалить Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

На засіданні Кабміну 14 квітня була схвалена стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу – вона визначає реформи та пріоритети держполітики в оборонній промисловості.

Економічна правда