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Зеленский созывает СНБО перед Новым годом

Пятница, 24 декабря 2021, 16:35
 
фото: оп

Президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в среду 29 декабря.

Источник: Аппарат СНБО в комментарии УП

Детали: Отмечается, что в пятницу 24 декабря после доклада секретаря СНБО Украины Алексея Данилова Зеленскому, глава государства принял решение о проведении 29.12.2021 г. заседания совета нацбезопасности.           

Украинская правда

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СНБО Зеленский

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