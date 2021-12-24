Зеленский созывает СНБО перед Новым годом
Пятница, 24 декабря 2021, 16:35
Президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в среду 29 декабря.
Источник: Аппарат СНБО в комментарии УП
Детали: Отмечается, что в пятницу 24 декабря после доклада секретаря СНБО Украины Алексея Данилова Зеленскому, глава государства принял решение о проведении 29.12.2021 г. заседания совета нацбезопасности.
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