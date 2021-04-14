Правительство одобрило стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

На заседании Кабмина 14 апреля была одобрена стратегия развития оборонно-промышленного комплекса - она определяет реформы и приоритеты госполитики в оборонной промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Минстратегпрома, документы к заседанию КМУ.

"Проект акта предусмотрено приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы отечественной оборонной промышленности и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов", - написал глава ведомства и вице-премьер Олег Уруский.

Он добавил, что стратегию рассмотрят на заседании СНБОУ "в ближайшей перспективе".

Стратегия развития ОПК разработана во исполнение Закона Украины "О национальной безопасности Украины" и решение СНБО от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины".

В пояснительной записке к проекту указа президента отмечается, что текст согласован с замечаниями ряда ведомств, в частности Минфина и госконцерна "Укроборонпром". В то же время, Минстратегпром и госконцерн имеют существенные различия по содержанию проекта приложения стратегии. Оно касается реформирования системы управления объектами госсобственности в ОПК. Приложение решили изъять и рассмотреть впоследствии как отдельный документ.

Экономическая правда