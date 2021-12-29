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Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО

Среда, 29 декабря 2021, 15:35
 
фото: оп

Среди вопросов, запланированных к рассмотрению Советом национальной безопасности и обороны на заседании 30 декабря - состояние Вооруженных сил Украины, ситуация с коронавирусом, энергетика и реализация президентской программы "Зеленая страна".

Источник: собеседник УП, осведомленный о вопросе подготовки заседания

Прямая речь: "Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента о сохранении и воспроизводстве лесов".

Детали: На уточняющий вопрос, есть ли в повестке дня предновогоднего заседания санкции, источник УП отметил дословно: "вопрос санкционной политики - на стадии решения по вынесению на рассмотрение заседания".

По предварительной информации, заседание СНБО, перенесенное с 29 на 30 декабря, планируется на 15 часов.

Украинская правда

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Зеленский СНБО

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