"Укроборонпром" ожидает, что СНБО на этой неделе одобрит стратегию развития ОПК

Госконцерн "Укроборонпром" ожидает, что на этой неделе СНБО одобрит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев во время Форума инновационных производств в Белой Церкви, передает "Интерфакс-Украина".

"Почему это важно для нас? Потому, что ОПК может и должен стать драйвером развития всей промышленности, инновационного развития ... Особенно актуальным это становится во время войны за независимость, которую мы ведем более семи лет на востоке Украины против РФ, и нам необходимо инвестировать в современные оборонные технологии", - сказал Гусев.

Напомним:

На заседании Кабмина 14 апреля была одобрена стратегия развития оборонно-промышленного комплекса - она определяет реформы и приоритеты госполитики в оборонной промышленности.