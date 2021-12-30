Первых олигархов могут назвать в мае 2022 года – Данилов

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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.

Источник: Данилов на брифинге 30 декабря по итогам заседания СНБО

Детали: По его словам, на заседании рассмотрели дорожную карту реализации так называемого закона о предотвращении влияния олигархов на Украину.

Прямая речь: "Имеем понимание, что к концу мая закон уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем с вами иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены решением СНБО согласно нашему законодательству".

Украинская правда