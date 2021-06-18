В НАПК поражены скоростью реакции ОАСК на иск Шмыгаля по предписанию Витренко

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции удивлены скоростью реакции по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля Окружным админсудом Киева касательно предписания агентства о назначении Юрия Витренко.

Источник: НАПК со ссылкой на председателя Александра Новикова

Прямая речь: "ОАСК обеспечил рассмотрение соответствующего иска в рекордные сроки – менее чем за два дня. Такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию конец 2020 году в судах накопилось более 3000 дел по коррупционерах, которые не были рассмотрены".

Детали: Новиков добавил, что если суд удовлетворит этот иск, то в который раз будет доказана "вопиющая необходимость завершения судебной реформы".

В НАПК также обратили внимание на то, что остановка действия предписания не соответствует цели правового применения обеспечения иска.

Речь идет о том, что Шмыгаль просил суд признать противоправным и отменить предписание, но суд без рассмотрения дела фактически выполнил то, о чем просил премьер-министр.

Что предшествовало: Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин с требованием уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Предыстория:

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Председатель НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предупреждении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание незаконное.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Правительство обязалось до 15 июня 2021 предоставить окончательное решение о прекращении полномочий председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в связи с предписанием Национального агентства предотвращения коррупции, наблюдательный совет инициирует отстранение.

Украинская правда