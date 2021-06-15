Голова НАЗК вніс припис про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз": Вітренко його оскаржить

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

"З метою запобігання корупції п. 1 ч. 1 ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Таке порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що НАЗК провело моніторинг дотримання цих вимог закону колишнім заступником мністра енергетики України Юрієм Вітренком, який наразі обіймає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

"За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону. Адже під час виконання повноважень заступника міністра (в. о. міністра енергетики) в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України", - наголошують в НАЗК.

Зокрема, заявляють в НАЗК, 12 січня за підписом Вітренка до Мінекономіки направлено лист щодо розпорядження Кабміну № 50-р. У листі запропоновано доповнити текст розпорядження пунктами, що передбачали передачу до сфери управління Міністерства енергетики пакету акцій, які належать НАК "Нафтогаз України".

Крім цього, 4 березня за підписом Вітренка надіслано лист до Мінекономіки, яким надано пропозиції до проекту рішення уряду щодо визначення основних напрямків діяльності НАК "Нафтогаз України" з метою розвитку ринку природного газу.

Також 27 квітня Юрій Вітренко розглянув проєкт розпорядження Кабміну № 370-р, у якому була надана оцінка роботі наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. За результатами розгляду він запропонував визнати роботу правління та наглядової ради НАК "Нафтогаз України" незадовільною.

"Вказані пропозиції враховані в розпорядженні № 370-р - роботу наглядової ради та правління товариства у 2020 році було визнано незадовільною, припинено достроково повноваження незалежних членів наглядової ради. Тим же розпорядженням Юрія Вітренка призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Водночас закон визначає, що заборона на зайняття такої посади для цієї особи припиняється тільки 28 квітня 2022 року", - наголошують в НАЗК.

Повідомляється, що 14 червня голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабінету міністрів припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції".

"У приписі вимагається: скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження уряду № 370-р, згідно з якими обрано та призначено Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", підписано з ним контракт; вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного", - заявляють в НАЗК.

"Мета НАЗК - забезпечити доброчесність у всіх владних структурах. Галузь енергетики - одна з ключових для розвитку України, і вона не має залишатися поза виконанням Закону України "Про запобігання корупції", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Водночас Юрій Вітренко заявив, що припис НАЗК "є незаконним, а висновки Нацагенства свідчать про типовий приклад "вибіркового правосуддя" та упередженого ставлення", його заяву цитує Департамент з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу".

За словами Вітренка, припис оскаржуватиметься у судовому порядку.

"Для застосування обмежень, передбачених законом, обов'язковою умовою є наявність у посадової особи відповідних повноважень на підготовку або прийняття участі у підготовці рішень стосовно відповідного суб`єкта. Такі повноваження стосовно Нафтогазу в мене були відсутніми.

Також додам, що Міненерго не було органом управління компанії, а у якості такого органу виступав Кабмін. При цьому, як виконуючий обов’язки міністра я не входив до складу Кабінету міністрів, а відповідно і не голосував при прийнятті рішень Кабінетом міністрів. Також я не був керівником або членом НКРЕКП", - заявляє Вітренко.

За його словами, "висновки НАЗК суперечать не лише букві закону, але і його духу".

"Адже сенс обмежень, викладених у ЗУ "Про запобігання корупції", полягає в тому, щоб чиновники не надавали преференцій особам приватного права у розрахунку на подальше працевлаштування чи отримання іншої неправомірної вигоди від цієї юридичної особи. Водночас, у випадку з Юрієм Вітренко рішення про призначення ухвалював колегіальний орган - уряд України", - йдеться у позиції "Нафтогазу".

"Рішення про моє призначення прийняв Кабмін, тому взагалі абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мене "віддячила" ця особа, взявши мене на роботу", - заявляє Вітренко.

"Крім того, такі дії НАЗК можно назвати типовим прикладом "вибіркового правосуддя", оскільки вони протирічать не лише закону, а і усталеній юридичній практиці., Адже у 2017-2020рр., при призначенні відповідальних співробітників міністерств до правлінь і наглядових рад державних енергетичних та інфраструктурних компаній, агентство не вбачало жодних ризиків та порушень", - додають у "Нафтогазі".

Одним із таких прикладів у копанії називають "відсутність реакції НАЗК під час призначення головою правління АТ"Укрзалізниця" Євгена Кравцова, який до того обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури".

"При цьому, даний центральний орган виконавчої влади, на відміну від міністерства енергетики, здійснював функції з управління цим акціонерним товариством і був наділений відповідними повноваженнями", - заявляють у "Нафтогазі".

"Відсутність порушень норм закону в такій ситуації також підтверджується науково-правовим висновком провідних фахівців в галузі права Інституту держави і права ім. В.Корецького, у якому йдеться, що укладення трудового контракту із Юрієм Вітренко на посаду голови правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не порушує антикорупційні обмеження, встановлені у пункті 1 частини першої статті 26 Закону України "Про запобігання корупції", - додали у компанії.

"Я завжди виходжу з принципу верховенства права, тому розраховую, що в судовому порядку ми зможемо встановити, чия правова позиція є більш обґрунтованою", - резюмував Вітренко.

Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Нагадаємо:

"Центр протидії корупції" надіслав до НАЗК звернення щодо обставин, які можуть свідчити про порушення головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком вимог і обмежень, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції".

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда