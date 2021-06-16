Наглядова рада "Нафтогазу" збирається обговорити відсторонення Вітренка – заява

Уряд зобов’язався до 15 червня 2021 року надати остаточне рішення щодо припинення повноважень голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка у зв’язку з приписом Національного агентства запобігання корупції, наглядова рада ініціює відсторонення.

Про це йдеться у заяві голови наглядової ради "Нафтогаз" Клер Споттісвуд, що є у розпорядженні ЕП.

Напередодні у НАЗК подали припис, згідно якого розпорядження Кабміну щодо призначення Вітренка головою правління "Нафтогазу" та контракт з ним мають бути скасовані як незаконні.

Причина полягає у тому, що, згідно закону про запобігання корупції, після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

Згодом Нафтогаз опублікував заяву, що Вітренко оскаржуватиме цей припис, проте таке оскарження "ініційоване головою правління особисто, без будь-яких консультацій з членами правління або наглядової ради", як пояснила Споттісвуд.

У заяві зазначається, що голова наглядової ради негайно обговорила ситуацію, що склалася, з акціонером в особі уряду. Від імені Кабміну участь взяли прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр юстиції Денис Малюська.

"Прем’єр-міністр України зобов’язався прийняти остаточне рішення, у тому числі вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Юрієм Вітренком, як вимагається, протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021 року", – заявила очільниця наглядової ради.

Крім того, Вітренко відмовився добровільно призупинити виконання своїх повноважень на цей період. Наразі Споттісвуд скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління.

"З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам Нафтогазу та України", – йдеться у заяві.

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Нагадуємо:

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда