Кибератака продолжается: идет рассылка с якобы судебными запросами

Продолжаются массированные кибератаки, состоявшиеся 13-14 января. С официальных адресов судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение (вирус).

"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер.

К сожалению, свежие изменения в кодексы, проголосованные Верховной Радой, только усиливают роль электронной почты как официального средства коммуникации в судебном процессе, поэтому подобный вектор атак будет развиваться и в дальнейшем", - отметили там.

Напоминаем:

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дия" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.

Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем по истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след русских хакеров.