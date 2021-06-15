Уряд оскаржить у суді припис НАЗК по Вітренку – міністр
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.
Про це він повідомив у Facebook.
"НАЗК внесло припис, яким вимагає від КМУ скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну №370-р, згідно з якими пана Юрія Вітренка було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".
НАЗК виконує важливу роль у реалізації антикорупційної політики, а тому позиція цього органу не може залишатися без уваги та ігноруватися", - написав він.
За словами міністра, залишається "ряд запитань, відповіді на які припис НАЗК не містить".
Також він додав, що НАЗК виносить обов'язковий припис Кабміну, органу, у підпорядкуванні якого перебуває, але Кабмін не використовує політичних засобів впливу на підлеглий орган, а йде до суду.
"Переконаний, що проблемна ситуація буде належно врегульована найближчим часом", - резюмував він.
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Нагадаємо:
Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.
"Центр протидії корупції" надіслав до НАЗК звернення щодо обставин, які можуть свідчити про порушення головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком вимог і обмежень, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції".
Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".
Економічна правда
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