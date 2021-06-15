Уряд оскаржить у суді припис НАЗК по Вітренку – міністр

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Про це він повідомив у Facebook.

"НАЗК внесло припис, яким вимагає від КМУ скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну №370-р, згідно з якими пана Юрія Вітренка було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

НАЗК виконує важливу роль у реалізації антикорупційної політики, а тому позиція цього органу не може залишатися без уваги та ігноруватися", - написав він.

За словами міністра, залишається "ряд запитань, відповіді на які припис НАЗК не містить".

Також він додав, що НАЗК виносить обов'язковий припис Кабміну, органу, у підпорядкуванні якого перебуває, але Кабмін не використовує політичних засобів впливу на підлеглий орган, а йде до суду.

"Переконаний, що проблемна ситуація буде належно врегульована найближчим часом", - резюмував він.

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Нагадаємо:

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.