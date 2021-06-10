Деньги из СOVID-фонда: в МВД прокомментировали обнаруженные аудитом нарушения на 26,5 миллионов

В Министерстве внутренних дел заявили, что законно, эффективно и полно используют средства из COVID-фонда, а установленные аудиторами нарушения на 26,5 млн грн устранены или оспорены.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В МВД также прокомментировали решение правительства выделить ведомству 800 млн грн за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

"Средства будут использованы для осуществления доплат полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые рискуют здоровьем, больше контактируя с населением во время ежедневного несения службы в период действия карантина.

Также выплаты будут осуществлены медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это первое такое решение в 2021 году.

"В дальнейшем правительство будет принимать аналогичные решения для поддержки сотрудников системы МВД Украины. Ежедневно ее подразделения находятся на передовой борьбы с короновирусом. Так, за весь период эпидемии в системе МВД заболело более 52 тыс, а умерло от последствий болезни 246 человек. Только за прошлый неделю количество заболевших возросло на 78 человек", - добавили в МВД.

"Установленые аудиторами отдельные незначимо финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет лишь 0,6% общего объема выделенных средств, были или устранены уже во время ревизии, или обжалованы в установленном законодательством порядке.

Отдельные выводы были признаны противоправными и отменены требования региональных отделов Гомаудитслужбы в учреждения системы МВД Украины", - заявили в министерстве.

Напомним:

Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Ранее народный депутат от "Голоса" Инна Совсун заявила, что Кабинет министров на дополнительном заседании в среду рассмотрит предложение выделить 800 млн грн из фонда борьбы с Covid-19 на доплаты работникам структур Министерства внутренних дел.

Совсун напомнила, что в прошлый раз аудит обнаружил в МВД нарушения на сумму 26,5 млн грн.

По словам парламентария, деньги из "ковидного фонда" также пошли на доплаты в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на Covid-19.

Депутат отметила, что работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном и на учебе: пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением.

"Ковидный фонд" был создан после начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 весной 2020 года.

10 июня 2020 года на доплаты полиции из него было выделено 2,249 миллиарда гривен, а 13 июня – дополнительные средства, вероятно 1,979 миллиарда гривен.

В течение 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда.

Экономическая правда