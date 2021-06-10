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Гроші із СOVID-фонду: у МВС прокоментували виявлені аудитом порушення на 26,5 мільйонів

Четвер, 10 червня 2021, 13:15
 

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що законно, ефективно і повно використовують кошти iз COVID-фонду, а встановлені аудиторами порушення на 26,5 млн грн усунуті або оскаржені.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У МВС також прокоментували рішення уряду виділити відомству 800 млн грн за рахунок коштів, передбачених за програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

"Кошти буде використано для здійснення доплат поліцейським, гвардійцям, прикордонникам і рятувальникам, які ризикують здоров'ям, найбільше контактуючи із населенням під час щоденного несення служби у період дії карантину.

Також виплати буде здійснено медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19", - йдеться у заяві.

Зазначається, що це перше таке рішення у 2021 році.

"У подальшому уряд буде приймати аналогічні рішення для підтримки співробітників системи МВС України. Щодня її підрозділи перебувають на передовій боротьби з короновірусом. Так, за весь період епідемії у системі МВС захворіло понад 52 тисячі, а померло від наслідків хвороби 246 осіб. Лише за минулий тиждень кількість хворих зросла на 78 осіб", - додали в МВС.

"Встановлені аудиторами окремі незначі фінансові порушення на 26,5 млн грн, що становить лише 0,6 % загального обсягу видiлених коштiв, було або усунуто вже під час ревізії, або оскаржено у встановленому законодавством судовому порядку.

Окремі висновки було визнано протиправними та скасовано вимоги регіональних відділів Держаудитслужби до установ системи МВС України", - заявили у міністерстві.

Нагадаємо:

Уряд виділив Міністерству внутрішніх справ 800 млн грн із держбюджету за рахунок коштів, передбачених за програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Раніше народний депутат від "Голосу" Інна Совсун заявила, що Кабінет міністрів на додатковому засіданні у середу розгляне пропозицію виділити 800 млн грн із фонду боротьби з Covid-19 на доплати працівникам структур Міністерства внутрішніх справ.

Совсун нагадала, що минулого разу аудит виявив у МВС порушення на суму 26,5 млн грн.

За словами парламентарки, гроші з "ковідного фонду" також пішли на доплати до лікарень МВС, де не було пацієнтів із пневмонією або навіть із підозрою на Covid-19.

Депутатка зазначила, що працівникам призначили доплати за час перебування у відпустці, на лікарняному і на навчанні: прикордонники і поліція отримували гроші без підтвердження фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням.

"Ковідний фонд" було створено після початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 навесні 2020 року. 

10 червня 2020 року на доплати поліції з нього було виділено 2,249 мільярда гривень, а 13 червня – додаткові кошти, імовірно 1,979 мільярда гривень.

Впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.

Економічна правда

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МВС гроші коронавірус

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