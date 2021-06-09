Кабмин выделил 800 миллионов из "ковидного" фонда на доплату сотрудникам МВД

Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 588 от 9 июня, опубликованном на Правительственном портале.

Отмечается, что аппарату МВД предусмотрено 71,599 млн грн для осуществления доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Государственной пограничной службе - 30,8 млн грн - "для осуществления доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения" на период действия карантина, установленного Кабмином, а также - медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID 19.

Нацгвардии - 16,6 млн грн - для осуществления доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

ГСЧС - 1,7 млн грн - для осуществления доплаты лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, обеспечивающих жизнедеятельность населения на период действия карантина.

А также - медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Наибольшая сумма предусмотрена Нацполиции - 679,261 млн грн - для осуществления доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Напомним:

Ранее народный депутат от "Голоса" Инна Совсун заявила, что Кабинет министров на дополнительном заседании в среду рассмотрит предложение выделить 800 млн грн из фонда борьбы с Covid-19 на доплаты работникам структур Министерства внутренних дел.

Совсун напомнила, что в прошлый раз аудит обнаружил в МВД нарушения на сумму 26,5 млн грн.

По словам парламентария, деньги из "ковидного фонда" также пошли на доплаты в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на Covid-19.

Депутат отметила, что работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном и на учебе: пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением.

"Ковидный фонд" был создан после начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 весной 2020 года.

10 июня 2020 года на доплаты полиции из него было выделено 2,249 миллиарда гривен, а 13 июня – дополнительные средства, вероятно 1,979 миллиарда гривен.

В течение 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда.

Экономическая правда