В 2020 году из "ковидного" фонда использовали 89% средств

В течение 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По состоянию на 31 декабря 2020 года из "ковидного" фонда использовано 63,7 млрд грн из предусмотренных 72 млрд грн из общего фонда госбюджета (89%). Также использовано 2,4 млрд грн из 6,4 млрд грн специального фонда (44%).

На здравоохранение было предусмотрено 22,4 млрд грн, из которых использовали 87% (19,4 млрд грн).

На социальную защиту использовано 12,8 млрд грн (73,5%) с 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

Все 100% предусмотренных 4,5 млрд грн средств использовали "на обеспечение правопорядка".

"На стимулирования экономики использовано 26,4 млрд грн с 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98%. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения - 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд гривен", - добавляют в Минфине.

По специальному фонду госбюджета 5 млрд грн предусмотрено на одноразовые "карантинные" выплаты лицам, которые могут потерять доходы из-за ограничений. Из этих средств использовано 55,5%, или 2,8 млрд грн.

Еще 1,4 млрд грн спецфонда предусмотрено на закупку вакцин против COVID-19.

"Использование средств специального фонда государственного бюджета продлится в 2021 году", - отметили в ведомстве.

Напомним:

Кабмин 23 декабря на внеочередном заседании принял постановление, которым перераспределил 1,4 миллиарда гривен из "коронавирусного" фонда Министерству здравоохранения на закупку вакцин.

Экономическая правда