Зеленский рассказал, когда закончится эпоха бедности
Президент Владимир Зеленский заявил, что эпоха бедности завершится только тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция, и когда государство будет максимально диджитализировано - он пообещал, что все это обязательно будет.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о его предвыборных обещаниях - конец какой эпохи уже наступил и какая эпоха началась.
"Не помню, была ли на бигбордах эпоха Медведчука. Я думаю, что это часть программы общества, а не программы президента. Я считаю, что эта эпоха заканчивается", - сказал Зеленский.
"Эпоха коррупции. Я, в принципе, считаю, что мы сделали много шагов вперед. Мощная санкционные политика - да, я нашел другой путь, через СНБО, но в последнее время начали работать очень мощно и прокуроры, и СБУ, и полиция. Мы чистим от коррупции.
Выстроенные крупным бизнесом вертикали - эти вертикали в каждой институты Украины, я считаю, что мы начали окончание этой эпохи. И я точно ее закончу", - добавил президент.
Также он рассказал об "эпохе бедности".
"Это (эпоха бедности - ред.) самое ложнее. То, что я до этого сказал, это будет зависеть от моей воли и я ее проявляю, а дальше поддержка правоохранителей, и надеюсь, что я не останусь один на один с этими группами. Тем не менее, я спокоен и сейчас, в конце 2-го года я себя очень хорошо чувствую и понимаю, что я делаю, куда иду ...
Что касается бедности - не просто, не все зависит от меня. Скажу честно - давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им не просто и со мной, с одной стороны, с другой, с наполнением бюджета. Экономика развивается не очень хорошо, достаточно медленно из-за COVID, но тем не менее, если сравнивать с европейскими и мировыми странами, я считаю, что мы в нормальном состоянии находимся", - сказал Зеленский.
"Эпоха бедности завершится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет, и когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет. Обязательно", - заверил он.
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Экономическая правда
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