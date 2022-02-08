Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Макроном.

"Мы очень ценим такой шаг солидарности со стороны Франции – выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине", – заявил Зеленский.

По его словам, это "действительно поможет стабилизировать нашу экономику".

"Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", – резюмировал президент.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский рассказал об инфраструктурных проектах, которые Украина реализует вместе с Францией, в частности, о поставках 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро.

Европейская комиссия поддержала решение о выделении Украине 1,2 млрд. евро финансовой помощи на фоне российской угрозы.

Первый транш в 600 млн евро Украина получит почти безусловно: как только Совет Европы и Европарламент согласуют соответствующее решение, а ЕС и Украина договорят о структурных реформах в Меморандуме о взаимопонимании

Для того чтобы получить второй транш, Украине придется поработать. Как и в предыдущие программы помощи от ЕС, новая будет связана с сотрудничеством Украины и Международного валютного фонда.

Следующие 600 млн евро Украина получит только в случае выполнения согласованных с ЕС структурных маяков, а также при условии выполнения договоренностей с МВФ.

Экономическая правда