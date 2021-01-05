Бедный каждый второй: насколько истончились кошельки украинцев за 2020 год

Как год коронакризиса повлиял на благосостояние украинцев. (укр)

Із завершенням 2020 року багато хто зітхнув з полегшенням. Для бізнесу цей рік став справжнім випробуванням, яке зуміли пережити далеко не всі.

Хоча багатьом компаніям вдалося пристосуватися, а деяким навіть виграти від стрімкого входження онлайну в повсякденне життя, загалом коронакриза стала важким ударом для світової економіки.

Поки підприємці підраховують збитки, криза поставила на межу бідності мільйони людей у світі. За розрахунками Світового банку, пандемія стала причиною збільшення кількості бідного населення Землі на 150 млн.

В Україні багато людей, зайнятих у туристичній, готельно-ресторанній та авіаційній галузях, повністю або частково втратили роботу. Вдарила коронакриза і по платоспроможності громадян, зокрема через падіння курсу національної валюти.

Чи стали біднішими українці у 2020 році і наскільки?

Половина українців – на "мінімалці"

У звіті Світового інституту дослідження розвитку економіки Університету ООН прогнозували, що, за найгіршого сценарію розвитку економічної кризи, кількість людей, які живуть за межею бідності (її визначають у розмірі 1,9 дол на день за паритетом купівельної спроможності), може зрости на 420-580 млн.

Про зростання кількості людей, що живуть за межею бідності, на початку пандемії попереджали в OXFAM – об'єднанні 20 недержавних організацій, метою яких є протидія бідності. Там прогнозували, що через пандемію кількість бідного населення світу зросте на пів мільярда осіб.

Невтішні прогнози давали і для України. Міжнародна організація UNICEF у квітні опублікувала звіт, за яким рівень бідності в країні через пандемію зросте з 27,2% до 43,6%, а в гіршому випадку – до 50,8% від усього населення.

Саме стільки українців потенційно житиме щомісячно на суму, що не перевищує прожитковий мінімум: 3 922 грн у листопаді.

Усі прогнози щодо бідності базувалися на тому, що через карантин більшість малих підприємств зачиниться, залишивши без роботи найбільш уразливі категорії населення.

Закриті кордони, своєю чергою, ускладнять трудову міграцію, суттєво скоротивши обсяги переказів з-за кордону.

Згідно з грудневими даними Світового банку, кількість бідного населення у світі зросла до 702-729 млн осіб (показник залежить від моделі розрахунків).

За песимістичними розрахунками банку, у 2020 році число людей, які живуть на 1,9 дол на день, зросло на 150 млн. Точнішими даними можна буде оперувати лише через кілька років, коли з'явиться більше статистичної інформації.

За розрахунками Національної академії наук України, у 2020 році рівень бідності українців різко зріс, досягнувши показників 2015 року. При цьому зростання бідності, зазначають науковці, відбулося б незалежно від того, були б пандемія та карантин чи ні.

"Різке зростання рівня бідності ми зафіксували ще у першому кварталі 2020 року. За підсумками першого півріччя рівень бідності населення зріс до 51%. У першому півріччі 2019 року бідними були 41% українців.

У другому півріччі ситуація вирівняється, однак ми очікуємо, що рівень бідності за підсумками 2020 року становитиме 45-50%", – повідомила ЕП завідувачка сектору досліджень рівня життя населення НАНУ Людмила Черенько.

За даними НАНУ, у першому півріччі 2020 року за межею бідності жили близько 19,4 млн осіб. У 2019 році таких людей було на 4 млн менше.

Як змінилися доходи українців

Для більшості українців, які живуть на одну зарплату, 2020 рік пройшов під знаком зменшення доходів. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

На перший погляд, протягом року розмір середньої зарплати українців зростав, хоч і з невеликими перервами. Однак таке зростання було радше номінальним.

У доларовому ж еквіваленті середня зарплата українців із січня по листопад зменшилася на 31 дол або на 7%. За рік вартість американської валюти відносно гривні зросла на 17%. Це з урахуванням того, що американська валюта протягом року теж падала відносно основних світових валют.

Інформацію за грудень Держстат оприлюднить у кінці січня 2021 року.

Набагато гірша ситуація з платоспроможністю українських пенсіонерів. За даними Пенсійного фонду, середня пенсія за віком в Україні протягом 2020 року зросла на 365,5 грн до 3 430,28 грн на місяць.

Однак реальна платоспроможність пенсій (у доларовому еквіваленті) знизилася. Найбільш помітним це зниження було на початку другого кварталу. Причина – девальвація гривні на 9,5%.

В інші періоди року пенсії зростали, хоча в доларах так і не змогли досягти рівня початку 2020 року.

Очікувано у 2020 році зросла кількість безробітних. За даними Державного центру зайнятості, влітку таких було більш ніж пів мільйона осіб.

Цей показник не враховує людей, які втратили роботу, але не стали на облік. Тож реальна кількість безробітних була більшою.

За даними Держстату, безробіття у другому і третьому кварталах 2020 року становило 9,9% та 9,5% відповідно.

На допомогу безробітним у період коронакризи уряд виділяв додаткові кошти. Зокрема, запровадив допомогу з тимчасового безробіття, у тому числі з фонду боротьби з COVID-19. Пік таких виплат припав на липень 2020 року.

Попри намагання держави допомогти людям, що втратили роботу, середній номінальний розмір виплат з безробіття у 2020 році знизився навіть у гривневому еквіваленті. За даними Державного центру зайнятості, за січень-листопад – на 309 грн. У доларовому еквіваленті – із 164 дол до 126 дол на місяць.

Не гарантує отримання зарплати навіть наявність роботи. Як свідчать дані Держстату, протягом 2020 року суттєво зріс показник затримки з виплати зарплат працівникам підприємств: з 1,8 млрд грн до 2,7 млрд грн або на 47,2%.

Найактивніше ця заборгованість зростала у другій половині року.

Лідером із зростання боргів із зарплат стали готелі. За 2020 рік їх борги перед працівниками зросли у 62 рази до 12,6 млн грн.

Протягом 2020 року зростали й борги українців за комунальні послуги. У листопаді 2020 року (проти листопада 2019 року) заборгованість за оплату газу зросла на 6%, за опалення та гарячу воду – на 10%, за вивезення відходів – на 38%.

Загалом заборгованість за всі комунальні послуги за січень-листопад збільшилася на 10% до 66,1 млрд грн.

Минулого року суттєво змінилися структура доходів українців: за третій квартал 2020 року частка соціальних допомог у доходах домогосподарств зросла до 30,4%, тоді як протягом аналогічного періоду 2019 року вона становила 28,2%.

Що очікувати у 2021 році

У 2021 році світ та українців очікує масова вакцинація від коронавірусу. Міжнародні фінансові організації прогнозують світовій економіці різке відновлення.

Очікується зростання і ВВП України, що дає підґрунтя для вирівнювання ситуації з бідністю. Хоча у НАНУ не очікують, що добробут населення у 2021 році кардинально покращиться.

"2021 рік буде провальним для добробуту населення. Економічне підґрунтя цього закладене у 2020 році, тому суттєво змінити ситуацію не вийде", – вважає Черенько.

Вона не очікує покращення рівня життя українців у 2021 році навіть у випадку проведення швидкої вакцинації. Зрештою, карантинні обмеження не відіграють вирішальної ролі в поширенні бідності, адже до них економіка вже адаптувалася.

"Можливо, якщо економіка почне зростати, про що йдеться в урядовому прогнозі, то десь у другому півріччі 2021 року доходи населення перестануть падати. Однак їхнє зростання ми зможемо побачити лише у 2022 році", – наголошує вона.

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