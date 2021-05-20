Зеленський розповів, коли закінчиться епоха бідності

Президент Володимир Зеленський заявив, що епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли буде дерегуляція, і коли держава буде максимально діджиталізована - він пообіцяв, що все це обов'язково буде.

Про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання щодо його передвиборчих обіцянок - кінець якої епохи вже настав і яка епоха почалась.

"Не пам'ятаю, чи була на бігбордах епоха Медведчука. Я думаю, що це частина програми суспільства, а не програми президента. Я вважаю, що ця епоха закінчується", - сказав Зеленський.

"Епоха корупції. Я, в принципі, вважаю, що ми зробили багато кроків вперед. Потужна санкційна політика - так, я знайшов інший шлях, через РНБО, але останнім часом почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція. Ми чистимо від корупції.

Вибудувані великим бізнесом вертикалі - ці вертикалі в кожній інституції України, я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи. І я точно її закінчу", - додав президент.

Також він розповів про "епоху бідності".

"Це (епоха бідності - ред.) найскладніше. Те, що я до цього сказав, це буде залежати від моєї волі і я її проявляю, а далі підтримка правоохоронців, і сподіваюсь, що я не залишусь сам на сам з цими групами. Тим не менш, я спокійний і зараз, наприкінці 2-го року я себе дуже гарно почуваю і розумію, що я роблю, куди йду...

Що стосується бідності - непросто, не все залежить від мене. Скажу чесно - тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм непросто і зі мною, з одного боку, з іншого, з наповненням бюджету. Економіка розвивається не дуже добре, досить повільно через COVID, але тим не менш, якщо порівнювати з європейськими і світовими країнами, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходимось", - сказав Зеленський.

"Епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде, і коли держава буде максимально діджиталізована. Все це буде. Обов'язково", - запевнив він.

Читайте також: Бідний кожен другий: наскільки потоншали гаманці українців за 2020 рік

Нагадаємо:

У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП порівняно з 1 кварталом 2020 року зменшився на 2%.

Аналітики J.P. Morgan підтвердили прогноз росту ВВП України у 2021 році на 5,6% та очікують підвищення облікової ставки до 7%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 3% до 3,8%.

Реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році, номінальний ВВП, тобто у фактичних цінах, становив 4,194 трлн грн.

У Мінекономіки зберігають прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП.

Економічна правда