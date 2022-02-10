ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости

На початку лютого "Дія" святкувала свою другу річницю, під егідою якої пройшов черговий Дія.Саміт.

В цей день громадянам дозволили змінювати прописку зі смартфону та отримувати довідку про несудимість, але запам’яталася презентація іншим – безкоштовною роздачею смартфонів, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв кожному вакцинованому пенсіонеру.

"Переваги цифрової держави мають бути доступні усім незалежно від віку, тож незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безкоштовний, якісний, сучасний, швидкий смартфон та пільговий тариф", – заявив він зі сцени у Палаці "Україна".

Слова президента викликали чимало питань. Як у фахівців у технічній сфері, так і у економістів з політиками. І доки суспільство визначається між єСмартфоном та єБабусею, ЕП пояснює, де влада планує взяти кошти на це, якими будуть девайси для пенсіонерів та як "єБабусям" та "єДідусям" хочуть подарувати пільговий інтернет.

Смартфони з пільговим 4G

Для отримання смартфону повністю вакцинованим особам віком від 60 років потрібно буде спершу подати на нього заявку. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запис розпочнеться з квітня цього року.

Коли саме пенсіонери отримуватимуть смартфони на руки наразі невідомо. І причина цього зрозуміла – поки що уряд не має контракту з постачальником пристроїв, тож оцінити терміни поставок досить складно.

Проте Федоров запевняє: більшу частину проєкту реалізують до кінця 2022 року.

Потенційно учасниками програми можуть стати понад 8,8 мільйона громадян. Саме стільки осіб старше 60 років проживає в Україні. Але з них двома дозами наразі вакциновано лише 3,4 мільйона українців.

Втім проходження повного курсу вакцинації та подання заявки не означатиме автоматичне отримання смартфону. Співрозмовник в уряді натякнув ЕП, що процедура передбачатиме наявність ще одного критерію. Якого саме, у владі не розкривають. Відомо лише, що при його застосуванні кількість тих, хто підпадає під дію програми, навіть зараз звузиться до 3 мільйонів громадян.

Тих, хто все ж таки отримає смартфони держава забезпечить пільговим тарифом доступу в інтернет. Принаймні це пообіцяв Володимир Зеленський.

Щоправда, жодних предметних перемовин з мобільними операторами представники влади ще не проводили. А лише повідомили про саму ідею.

"Ми вже перебуваємо у діалозі з органами державної влади з цього питання. Наразі чекаємо на пропозиції щодо проєкту, які зможемо вивчити. Тоді можна буде робити якісь оцінки щодо можливості та вартості реалізації", – відповіли ЕП в компанії Vodafone.

Обговорити конкретні пропозиції з операторами ще планується в рамках робочої групи. Тож наразі невідомо навіть приблизно яким може бути "пільговий тариф" та які саме послуги він включатиме.

Проведення попередніх консультацій з Мінцифрою підтвердили також у Lifecell та "Київстар". Проте і в цих компаніях відповіли, що "реалізація і деталі проєкту поки не фіналізовані".

Яким теоретично може бути тариф? Продукт для категорії громадян яким виповнилось 60 років або які мають інвалідність І-ІІІ групи з липня 2020 року існує в "Київстарі". Його вартість на місяць – 100 грн.

В компанії проаналізували, що в рамках цього тарифу в середньому абоненти використовують 2 ГБ інтернету та 930 хвилин дзвінків щомісяця. Ймовірно, цю статистику використають для розробки пільгового тарифу в рамках президентської ініціативи.

Які смартфони роздасть держава

Влада не розкриває технічні характеристики пристроїв, які потенційно видаватимуть відповідній категорії громадян. Але ЕП вдалося їх з’ясувати.

Так, пенсіонери отримають на руки смартфони з фронтальною камерою з роздільною здатністю 8 мегапікселів. Це потрібно, аби пристрій міг проводити ідентифікацію за обличчям. Її потрібно проходити, наприклад, аби отримати цифровий підпис у застосунку "Дія". Також смартфони матимуть модуль NFC, який дозволяє безконтактно оплатити смартфоном будь-який товар або послугу. За таким принципом працюють віртуальні картки для виплат за програмою "єПідтримка". Крім цього, до базових характеристик віднесено стандарт високошвидкісного зв’язку LTE.

Засновник ритейлера АЛЛО Дмитро Деревицький додає, що для людей похилого віку при виборі смартфону важливими є такі також такі критерії як великий екран – діагоналлю понад 6,5 дюйма, проста навігація та регулювання звуку. При цьому достатньо 2 ГБ оперативної пам’яті.

Хоча на ринку найдешевші смартфони стартують від тисячі гривень, з урахуванням вже встановлених владою параметрів цінник не опуститься нижче 3000 гривень, розповідають в АЛЛО.

За даними ЕП, ціновим орієнтиром для влади, з урахуванням зазначених вище вимог, є 100 дол за один пристрій.

У такому випадку, якщо в програмі візьмуть участь всі 8,8 мільйона вакцинованих пенсіонерів, це коштуватиме бюджету близько 26 млрд грн. Цьогоріч у плані видати до 3 млн смартфонів, тож лише у 2022 році потрібно виділити 9 млрд грн.

Де взяти ці кошти, якщо бюджет Міністерства цифрової трансформації на цей рік всього 4,3 млрд грн? Відповідь на це питання у владі поки що не знайшли.

Хто може поставити смартфони

Замовлення, до якого готуються у Мінцифри, може стати для компаній дуже вигідною пропозицією. Або, як зауважив Деревицький, – серйозним випробуванням.

За його словами, торік ринок смартфонів в Україні оцінювався у 5,2 млн девайсів. Тобто виробник, який візьметься за постачання у 2022 році відразу 3 мільйонів смартфонів, може таким чином охопити майже 40% ринку.

Агентство бізнес-аналітики Molfar припустило, що для реалізації проєкту можуть звернутися до української компанії. Така співпраця в рамках такої масштабної програми могла б не лише здешевити вартість смартфонів, а й підтримати українського виробника.

Проте самотужки виконати замовлення такого обсягу здатна лише компанія, яка має достатньо виробничих потужностей. Особливо у часи дефіциту мікросхем та логістичних затримок, коли компанії змушені скорочувати виробництво за браку компонентів. З цим зіткнулися навіть такі гіганти як Apple.

Співрозмовники ЕП у владі розповіли, що наразі перемовини з приводу закупівлі смартфонів тривають з південнокорейським гігантом Samsung. Саме ця компанія є найбільшим постачальником у світі, і 2021 рік закінчила з продажами у 272 млн девайсів.

Водночас у владі не планують обмежуватись лише пристроями від Samsung та ведуть діалог із низкою інших компаній.

На думку Деревицького, вибір виробника смартфону для мільйонів громадян не може відбуватися централізовано, адже кожна людина має власні потреби щодо функціоналу пристрою.

Ризики БабусяФонів

Основними причинами того, що пенсіонери повільніше переходять на смартфони, є порівняно низький рівень доходів та нерозуміння того, як користуватися пристроями.

Тому існує ризик того, що отримані від держави пристрої опиняться на вторинному ринку. А це мільйони смартфонів, що реалізовуватимуться без сплати податків. Крім того, якщо вони хлинуть на ринок, то це підірве роботу тих хто легально займається продажем – тобто ритейлерів.

Та як дізналася ЕП, розробники програми також передбачили цей ризик. Зараз опрацьовуються два шляхи, якими можна буде запобігти нелегальному перепродажу чи передачі пристроїв. Як саме, поки що у владі не розкривають.

Іншим ризиком є невміння великої частини пенсіонерів користуватися смартфонами. Владі доведеться подбати про те, аби пояснити користувачам похилого віку, весь функціонал пристроїв і навчити його використовувати.

Також для програми важливо, аби принцип, за яким оберуть постачальника, був максимально прозорий та конкурентний.

Та зрештою все зводиться до грошей – чи вистачить владі фінансів на всі забаганки? Якщо цьогоріч смартфони отримає третина пенсіонерів, то у 2023 році на це може знадобитися відразу 17 млрд грн.

Водночас наступний рік вже перевантажений мегапроєктами ініційованими президентом Володимиром Зеленським, які потребуватимуть десятки мільярдів гривень з державного бюджету.

Якщо парламент схвалить підтримає створення Фонду майбутніх поколінь та початок пенсійної реформи, знайти зайві 17 млрд грн у бюджеті буде непросто.

І це без згадки про нову податкову реформу та термомодернізацію, на яку потрібно зібрати 100 млрд грн до 2024 року.

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Наступний рік також буде останнім повним роком у каденції Володимира Зеленського перед черговими президентськими перегонами у 2024 році.

"Держава у смартфоні – для всіх. Можливість впливати на процеси в державі – для всіх. Це народовладдя в максимально широкій формі – офлайн та онлайн".

Саме з такими словами Зеленський презентував програму, назву якої згодом запропонував обрати користувачам "Дія".

Стимули для переходу людей похилого віку "в цифру" справді можуть зробити державні послуги більш доступними для всіх громадян, на що і сподіваються у Мінцифри.

Головне, аби цей перехід був зрозумілим та поступовим – а не рухався в унісон виключно із політичними амбіціями його архітекторів.