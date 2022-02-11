Тендер на строительство Президентского университета начали без тендера на проектирование

громадське

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" Государственного управления делами объявил открытые торги по созданию "Президентского университета" ожидаемой стоимостью 380,68 миллиона гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишет издание "Наші гроші".

В состав работ входят реконструкция павильонов №19 и №17 для размещения "Президентского университета", новое строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами, реконструкция здания №37, реконструкция без изменения функционального назначения пруда возле здания №37 по просп. Академика Глушкова, 1 (третья очередь).

Будущий победитель должен будет выполнить работу до конца 2022 года.

Обеспечение тендерного предложения составляет 0,5% ожидаемой суммы, или 1,9 млн. грн., а обеспечение выполнения договора – 3% суммы договора, то есть не более 11,42 млн грн.

Предложения будут приниматься до 6 марта, аукцион предварительно назначен на 11 апреля.

Эскизный проект в ноябре заказали у компании "Капител Стоун" за 20 тыс. грн. Задание на проектирование предполагает пять очередей.

Первая очередь включает апартаменты на 60 преподавателей, холл, офисы, администрацию, эксплуатируемую кровлю, планетарий, общие зоны, подземный паркинг, рекреацию, концертный зал и семь блоков: блок аэрокосмических технологий, нанотехнологий, блок информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта, блок биотехнологии и науки о здоровье, блок энергетических технологий, блок глобализации и международных коммуникаций, блок исследовательской и экспериментальной медицины. Вторая очередь включает технопарк, апартаменты на 110 студентов, офисы компаний партнеров, подземный паркинг, вертолетную площадку и эксплуатируемую кровлю. Третья очередь включает в себя строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами, четвертая – реконструкцию пруда у здания №37, а пятая – реконструкцию здания №37.

У "Прозорро" нет никаких данных о тендере на изготовление проекта, на основании которого строители и должны вести строительство.

В декабре-январе "Экспоцентр" растендерил на разные подготовительные работы 28,98 млн грн. Из восьми закупок через процедуру открытых торгов провели только крупнейший тендер по подготовительным, земельным, строительным, монтажным и демонтажным работам ожидаемой стоимостью 24,03 млн грн. Победителем этого тендера стала "Альтис-Констракшн" с ценой 20,42 млн грн. Сейчас Госаудитслужба проверяет этот тендер из-за выявленных ими признаков нарушения закона.

Остальные семь закупок провели как упрощенные/допороговые. На них пришли только "Альтис-Констракшн" и "Текком".

"Альтис-Констракшн" должен выполнить демонтаж элементов павильона №19, инженерно-геологические исследования, электромонтажные работы и строительство/демонтаж благоустройства на 6,04 млн грн, а "Текком" – устроить временные дороги и ограждение на 2,52 млн грн.

9 декабря 2021 года "Экспоцентр Украины" получил в КГГА градостроительные условия и ограничения на реконструкцию нескольких павильонов для размещения "Президентского университета" на просп. Академика Глушкова, 1.

Согласно им, городские власти разрешили:

реконструкцию павильона № 19 (лит. "Т") площадью 5,7 тыс. кв м, выставочного павильона № 17 площадью 5,9 тыс. кв. м для размещения "Президентского университета", нового строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами, реконструкцию здания №37 (лит. "Ч") площадью 1,2 тыс кв м, а также пруда площадью 2,32 га возле этого здания.

Предельно допустимая высотность домов согласно ГУО – 32 м (ориентировочно 10 этажей) в соответствии с приказом Минкультуры и намерениями заказчика.

17 декабря 2021 года Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА зарегистрировал сообщение "Текком" о начале выполнения подготовительных работ по реконструкции указанных павильонов для размещения "Президентского университета".

3 февраля на территории ВДНХ начали сносить павильон №19, где проводился фестиваль "Кураж". Этот павильон был построен в 1974 году в стиле советского модернизма, он был посвящен "товарам народного потребления".



