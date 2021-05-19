Обыски в КГГА: ГФС выявила нарушения закона в сфере аренды земли на 100 миллионов

По результатам обысков в департаменте земельных ресурсов КГГА сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Установлено, что директор одного из обществ, с 2013 года по настоящее время, пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них, не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжкие последствия общественным интересам, а именно в виде непоступления средств за арендную плату в размере более 19 млн грн.

Также, при подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности, за период 2017-2018 годов, умышленно занизил площадь и нормативно денежную оценку земельного участка", - говорится в сообщении.

По фактам этих правонарушений 18.05.2021 директора упомянутой компании объявили в розыск.

"Сейчас руководитель упомянутого предприятия скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры, направленные на установление места нахождения разыскиваемого лица", - добавили в ГФС.

"В рамках досудебного расследования исследуется возможная причастность должностных лиц Киевской городской государственной администрации к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия интересам территориальной общины города Киева в виде безосновательно неполученных (упущенных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами обществ земельными участками в Киеве.

По результатам обысков обнаружены и изъяты кадастровые дела земельных участков расположенных в г. Киеве, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн", - заявили в ведомстве.

ГФС

По данным фактам в ЕРДР внесли 11 уголовных производств по совершению уголовных преступлений в сфере злоупотребления властью или служебным положением.

Напомним:

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств девяти бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы, по делам, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.

С 11 мая столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводили масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.

12 мая в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций проходили обыски.

По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.

Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы, происходящие в последние дни, спецоперацией против него лично.

Экономическая правда