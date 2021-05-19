Обшуки в КМДА: ДФС виявила порушення закону в сфері оренди землі на 100 мільйонів

За результатами обшуків в департаменті земельних ресурсів КМДА співробітники ГУ ДФС у м. Києві викрили низку підприємств в ухиленні від сплати податків в великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Встановлено, що директор одного із товариств, з 2013 року по теперішній час, користувався земельними ділянками без оформлення правовстановлюючих документів на них, та не сплачував орендну плату за землю комунальної власності. Такі дії спричинили тяжкі наслідки громадським інтересам, а саме у вигляді ненадходження коштів за орендну плату в розмірі понад 19 млн грн.

Також, при поданні декларації про сплату земельного податку та орендної плати за використання землі комунальної власності, за період 2017-2018 років, умисно занизив площу та нормативно грошову оцінку земельної ділянки", - йдеться у повідомленні.

За фактами цих правопорушень 18.05.2021 директора згаданої компанії оголосили в розшук.

"Наразі керівник згаданого підприємства переховується від органів досудового розслідування. Вживаються заходи направлені на встановлення місця знаходження розшукуваної особи", - додали в ДФС.

"В рамках досудового розслідування досліджується можлива причетність службових осіб Київської міської державної адміністрації, до скоєння правопорушень, які спричинили тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Києва у вигляді безпідставно неодержаних (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування службовими особами товариств земельними ділянками у Києві.

За результатами обшуків виявлено та вилучено кадастрові справи земельних ділянок розташованих в м. Києві, що свідчать про порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн", - заявили у відомстві.

ДФС

За даними фактами до ЄРДР внесли 11 кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері зловживання владою або службовим становищем.

Нагадаємо:

Прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів дев'ятьом колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці, у справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

З 11 травня столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.

Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам.

Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, спецоперацією проти нього особисто.

Економічна правда