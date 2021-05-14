Украина проверит 60 граждан, против которых США ввели санкции – секретарь СНБО

СНБО проверит 61 гражданина Украины, против которых США ввели санкции, чтобы соответственно отреагировать в отношении этих лиц на территории Украины.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает Офис президента.

"Украина обратилась к США с официальным запросом по каждому гражданину Украины - когда, на основании чего были введены санкции - с тем, чтобы соответственно отреагировать в отношении этих лиц на территории Украины", - говорится в сообщении.

"На сегодня достоверно известно о 61 гражданине Украины, против которых США ввели санкции. Такие же запросы в отношении этих людей будут направлены и к европейским партнерам", - сказал Данилов.

Напомним:

В январе 2021 года США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Санкции ввели против 7 лиц: нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, бывшего помощника Деркача Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика, беглого экс-нардепа Александра Онищенко, окружения Деркача - Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля. А также 4 сайтов – "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик".

5 марта 2021 года Правительство США внесло в санкционный список олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи из-за его причастности к значительной коррупции.

Экономическая правда