Україна перевірить 60 громадян, проти яких США ввели санкції – секретар РНБО

РНБО перевірить 61 громадянина України, проти яких США ввели санкції, щоб відповідно відреагувати стосовно цих осіб на території України.

Про це на брифінгу заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, передає Офіс президента.

"Україна звернулася до США з офіційним запитом щодо кожного громадянина України - коли, на підставі чого були запроваджені санкції - з тим, щоб відповідно відреагувати стосовно цих осіб на території України", - йдеться у повідомленні.

"На сьогодні достеменно відомо про 61 громадянина України, проти яких США запровадили санкції. Такі ж запити стосовно цих людей будуть спрямовані й до європейських партнерів", - сказав Данілов.

Нагадаємо:

У січні 2021 року США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

Санкції ввели проти 7 осіб – нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, експомічника Деркача Дмитра Ковальчука, колишнього прокурора ГПУ Костянтина Кулика, екснардепа-утікача Олександра Онищенка, а також оточення Деркача - Антона Симоненка, Андрія Теліженка, Петра Журавля. Окрім людей, санкції ввели проти 4 сайтів "Ера-Медіа", Only News, NabuLeaks та "Скептик".

5 березня 2021 року уряд США вніс до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини через його причетність до значної корупції.

Економічна правда