Доля НБУ в подкреплении банков наличными уменьшилась на 90% с 2016 года
После перехода на делегированную модель организации доля наличных Нацбанка в подкреплении банков сократилась до 11%.
Об этом сообщается на официальной странице регулятора.
Делегирована модель организации наличного обращения предусматривает передачу части наличности Нацбанка делегированным банкам. Это помогает обеспечить наличными регионы.
До 2016 года в Украине действовала частично контролируемая модель. Тогда подкрепление операционных касс банков происходило полностью за счет НБУ. Регулятор также принимал всю наличность от банков, а в 2019 году доля составляла уже 67%.
В центробанке утверждают, что сокращение стало результатом расширения деятельности уполномоченных банков и развитием СІТ-компаний (Cash-in-transit - компании, предоставляющие услуги инкассации, с 2019 года они также могут хранить и обрабатывать наличные - ЭП).
По словам директора Департамента денежного обращения, уполномоченные банки уже покрывают все 24 области Украины.
Экономическая правда
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